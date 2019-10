Gedränge und Promille ergeben eine Mischung, in der sich Diebe ganz besonders wohl fühlen. Aus diesem Grund ist es schon Tradition, dass Taschendiebfahnder aus fast zwei Dutzend deutschen und europäischen Städten auf die Wiesn kommen, um die Münchner Polizei zu unterstützen.

Am Tag vor dem Feiertag hatten sie in zwei Fällen Erfolg, wie die Polizei mitteilte: Gegen 21.30 Uhr beobachtete ein Fahnder aus Köln, wie sich ein junger Mann im Hofbräuzelt einer Oktoberfestbesucherin von hinten näherte und versuchte, in die Handtasche zu greifen. Er wurde an Ort und Stelle festgenommen.

Gegen 23 Uhr fiel Taschendiebfahndern aus Prag und München auf, dass ein Mann nach Schankschluss durch das Armbrustschützenzelt streifte und herumliegende Kleidungsstücke einsammelte. Als er das Zelt verlassen wollte, hatte er sechs Jacken bei sich und wurde festgenommen. Beide Tatverdächtigen haben keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Sie wurden dem Haftrichter vorgeführt.