Überfall in der Maxvorstadt

Die Polizei ermittelt, ob es sich um einen Einzeltäter handelt oder ob die Tat mit anderen Überfällen in Zusammenhang steht.

Ist es ein Nachahmungstäter oder setzt sich die Serie vom Raub hochwertiger Armbanduhren an Passanten fort? Am Samstag gegen 2.30 Uhr hat sich wieder ein Angriff auf einen Mann mit dem Ziel ereignet, ihm die Rolex im Wert von etwa 20 000 Euro zu entreißen.

Der 27-Jährige befand sich laut Polizei an der Kreuzung Barer/ Arcostraße in der Maxvorstadt, wo ihn plötzlich ein Unbekannter hinterrücks zu Boden gestoßen habe. Mehrmals sei er mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden, während der Täter versucht habe, ihm die Uhr vom Handgelenk zu reißen. Dieses Mal blieb es allerdings beim Versuch. Dem Überfallenen sei es gelungen, sich zu wehren, aufzustehen und zu flüchten. Daraufhin habe der Täter von ihm abgelassen und sei ebenfalls weggelaufen.

Der 27-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Eine sofortige Fahndung nach dem Tatverdächtigen verlief ohne Erfolg. Zeugen beschreiben ihn laut Polizei als etwa 1,60 Meter groß, schlank, dunkelhäutig, er soll mit einer schwarzen Jacke mit Kapuze und einer schwarzen Hose bekleidet gewesen sein. Die Polizei ermittelt nun, ob es sich um einen Einzeltäter handelt oder ob die Tat mit anderen Überfällen in Zusammenhang steht.

Erst vor zweieinhalb Wochen war einem 46-jährigen Münchner in Schwabing eine Armbanduhr der Marke "Richard Mille" im Wert von 140 000 Euro vom Armgelenk gerissen worden. Der Täter flüchtete als Sozius auf einem Motorroller, der an der Münchner Freiheit wartete.

Die Tat erinnert an eine Serie ähnlicher Vorfälle vor gut einem Jahr, alle in und um die Maximilianstraße. Dabei waren die Täter ebenfalls mit Motorrollern unterwegs. Drei Italiener konnten schließlich gefasst werden. Beim Prozess im Februar 2023 am Landgericht wurden alle drei zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt.

Die letzte Tat nach dem gleichen Muster ereignete sich Anfang Mai in der Maffeistraße. Dabei wurde einem Mann seine Uhr im Wert von mehr als 10 000 Euro entrissen. Ein Motorroller war bei der jüngsten Tat in der Maxvorstadt nicht gesehen worden, auszuschließen sei es als Fluchtfahrzeug allerdings nicht, sagte ein Polizeisprecher.