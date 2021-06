Von Klaus Kalchschmid

‹ › Die Karriere von Tara Erraught begann im Opernstudio der Bayerischen Staatsoper. Bild: Kristin Hoebermann

‹ › Auch Milan Siljanov hat hier angefangen. Bild: IMG Artists

‹ › Nun kommen sie wieder für ein Konzert zusammen, und auch Golda Schultz ist dabei. Bild: Dario Acosta Wird geladen ...

Eine Uraufführung, die ganz auf die Sängerinnen und Sänger des Opernstudios der Bayerischen Staatsoper zugeschnitten war, fand erst vor kurzem im Cuvilliés-Theater statt: Die Sci-Fi-Oper "Singularity" von Miroslav Srnka nach einem Text von Jon Holloway. Die Paare Andrew Hamilton und Theodore Platt, Eliza Boom und Juliana Zara, George Vîrban und Andres Agueldo sowie Daria Proszek und Yajie Zhang waren da als Menschen und ihr digitales (Schatten-)Ich im Weltraum unterwegs, als wären sie in ihrem ureigensten Element (bis 9. Juli on demand auf www.staatsoper.de). Jetzt landen alle acht wieder auf der Erde im selben zauberhaften Rokoko-Raum für den traditionellen Festspiel-Arienabend des Opernstudios.

Heuer folgt auf Auszüge aus Mozarts vorletzter Oper "La clemenza di Tito", Gounods "Faust" und Donizettis "Don Pasquale" die Johann Strauss'sche "Fledermaus" mit Adeles "Mein Herr Marquis" und dem berühmten Csárdás der Rosalinde vor dem rauschenden Ball-Finale des zweiten Akts. Da immer auswendig und im szenischen Zusammenhang musiziert wird, bekommt man auch hier wieder eine musikdramatische Ahnung der vier Opern.

Heute sind es klingende Namen in der internationalen Opernszene, teils waren oder sind sie Ensemble-Mitglieder der Bayerischen Staatsoper, aber eines eint sie alle: Einst wurden sie - teilweise gleichzeitig - im Opernstudio der Bayerischen Staatsoper ausgebildet. Als da sind die Sopranistinnen Elsa Benoît, Hanna Elisabeth-Müller, Golda Schultz und Elena Zanetti sowie die Mezzos Angela Brower und Tara Erraught. Dazu die Bassisten Tareq Nazmi, Milian Siljanov und Boris Prygl, die Bass singen, sowie Caspar Singh und Long Long, beide Tenöre.

Zum Ende der Intendanz von Nikolaus Bachler treffen sie unter dem Titel "Feuer - Next Generation" im Prinzregententheater (wieder) aufeinander und singen Auszüge aus Mozarts "Don Giovanni", Puccinis "La Bohème", Verdis "Simon Boccanegra" und Offenbachs "Les contes d'Hoffmann". Den Abend krönt das Schlussterzett aus dem "Rosenkavalier" von Hofmannsthal/Strauss. Hanna-Elisabeth Müller, in München unter anderem Zdenka in "Arabella" und zuletzt Cordelia im "Lear", singt die Marschallin, Elsa Benoît Sophie und Angela Brower Octavian.

Milan Siljanov, der 2019 den dritten Preis beim ARD-Wettbewerb errang, ist als Leporello und Müller als Donna Anna zu hören. Tara Erraugt, seit ihrem sensationellen Einspringen in der Premiere von Bellinis "I capuleti e i Montecchi" 2011 nicht nur in München ein Star, singt Elvira. Golda Schultz, die schon 2014 Sophie im Salzburger "Rosenkavalier" war und in München Liù, Fiordiligi und Vitellia, ist als Offenbachs Antonia und Puccinis Mimì zu erleben. Und dann gibt es eine wunderbare Zugabe, aber die sei hier nicht verraten.

Matthew Polenzani, der die Titelpartie in der Festspiel-Neuproduktion "Idomeneo" singt, ist zwei Wochen vorher schon im Recital an der Seite von Julius Drake zu erleben: mit ausgewählten Liedern von Schubert und Charles Ives, dem zehnteiligen Zyklus "A young Man's Exhortation" von Gerald Finzis nach Gedichten von Thomas Hardy und Robert Schumanns "Liederkreis" op. 24. Christian Gerhaher, Ludovic Teziér und Erwin Schrott geben ebenfalls Liederabende im Rahmen der Festspiele.

Neben diversen Kammerkonzerten findet sich neu im Programm ein Gedenkkonzert unter Leitung von Kirill Petrenko zu Ehren von Hermann Levi (1839 - 1900), dem langjährigen Generalmusikdirektor des Hof- und Nationaltheaters und Uraufführungsdirigent des "Parsifal" in Bayreuth. Es soll an den jüdischen Dirigenten, dessen Spuren die Nationalsozialisten auszulöschen versuchten, nicht nur mit Wagners "Siegfried-Idyll" und der Tragischen Ouvertüre von Johannes Brahms erinnern, sondern auch mit Bruchs Bearbeitung des jüdischen "Kol Nidre" für Cello und Orchester sowie der Ouvertüre zu "Ruy Blas" von Mendelssohn, dessen Werke unter den Nazis verfemt waren. Kleines Zuckerl dazwischen: die berühmte Felsen-Arie der Fiordiligi, gesungen auf Deutsch in der Übersetzung von Hermann Levi.