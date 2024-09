Jury-Favoriten und Publikumslieblinge ernten im Prinzregententheater viele Bravo-Rufe. Fürs schwere Fach fehlt es bisweilen aber noch an Substanz in der Tiefe.

Kritk von Paul Schäufele, München

Man muss nur die lachenden Augen von Aurora Marthens sehen, um zu wissen: Hier wird gefeiert. Nach Monaten der Vorbereitung, Tagen der Anspannung und des Wettbewerbs-Parcours ist endlich Zeit dafür. Die Prämierten des internationalen Musikwettbewerbs der ARD machen damit, was sie eigentlich immer machen wollen – Konzerte spielen und singen. Einmal mehr zeigt dabei Krzysztof Michalski seine enorme Cello-Begabung. Konzentriert lotet er in Victor Herberts zweitem Cello-Konzert den Klangraum des Instruments aus, gestaltet plastisch, lässt seinen kontrolliert vibrierenden, sauberen Ton durchs Prinzregententheater strömen. Das Münchner Rundfunkorchester unter Matthias Foremny agiert als konstruktiver Partner, wenn Michalski die angebotenen Freiheiten auch nicht ausnutzt. Gerade in Herberts mäanderndem Solo kann er sich mehr erlauben, mehr Leidenschaft entfesseln.