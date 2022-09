Von Klaus Kalchschmid, München

Wohl kein Mittelsatz eines Klavierkonzerts von Wolfgang Amadé Mozart ist ausdrucksvoller als das fis-Moll-Adagio seines KV 488 in A-Dur. Schon das ungewöhnlich langsam im wiegenden Siciliano-Rhythmus solistisch vorgetragene Thema entführt in andere Sphären. Der Koreaner Junhyung Kim, zweiter Preisträger im Fach Klavier des diesjährigen ARD-Musikwettbewerbs und Gewinner des Publikumspreises, spielte es im zweiten Preisträgerkonzert im Prinzregententheater zu Tränen rührend. Damit knüpfte er unmittelbar an das G-Dur-Klavierkonzert von Ludwig van Beethoven an, das er im Finale des Wettbewerbs ebenfalls solistisch mit wenigen Takten charismatisch eröffnete. Wie ausgelassen lebensfroh er dann mit dem bestens gelaunten Münchener Kammerorchester das Mozart-Finale zum fröhlichen Kehraus machte, war das perfekte Gegenstück und nicht minder überzeugend.

Begonnen hatte der Abend mit dem Konzert für Altposaune und Streicher von Johann Georg Albrechtsberger. Der Australier Jonathon Ramsay, Soloposaunist der Münchner Philharmoniker, spielte das von jedem ARD-Musikwettbewerb in diesem Fach bestens bekannte Werk solide, aber nur selten überragend in der Tongebung. Und man spürte, wie gerne er öfters den kultiviert klassischen Rahmen gesprengt und auch mal ins Fortissimo gegangen wäre.

Der Italiener Mario Bruno, Zweitplatzierter bei den Flöten, lief im ersten Satz des Konzerts G-Dur Wq 169 von Carl Philipp Emanuel Bach dem Münchner Kammerorchester mehrfach davon, fand aber in der zweiten Hälfte des Largo immer mehr zu sich und der Musik. Die zwölf, teilweise enorm kurzen, Sätze des "Ainsi la nuit - Wie die Nacht" von Henri Dutilleux, vollendet 1976, spielte das drittplatzierte Chaos String Quartet wie im ersten Durchgang mit einem hohen Grad an Expressivität, aber nicht immer mit der gebotenen Präzision und damit so atmosphärisch dicht und irisierend nächtlich somnambul, wie dies anderen Ensembles gelingt.