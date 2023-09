Von Klaus Kalchschmid

Ach gäbe es doch auch im normalen Konzertbetrieb die Gelegenheit, Konzerte für Bratsche oder Kontrabass zu hören, aber nur der ARD-Musikwettbewerb macht's immer wieder möglich. Wer schon in den Vorrunden dabei war, freute sich auf Franz Anton Hoffmeisters Viola-Konzert mit Takehiro Konoe, der es schon im Semifinale mit so schöner, bescheidener Natürlichkeit und immer mit berührend warmem Ton spielte, dass man nie daran dachte, dass da ein Virtuose auf seinem Instrument brillieren möchte. Nun klang es noch entspannter und konnte sich in Münchens schönstem Konzertsaal beim ersten Preisträgerkonzert mit dem Münchner Rundfunkorchester unter Gábor Káli auch fein entfalten.