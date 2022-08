Von Klaus Kalchschmid, München

Endlich wieder vollständig in Präsenz von Teilnehmerinnen und Teilnehmern wie Zuhörerinnen und Zuhörern: Nach pandemiebedingtem Ausfall 2020 und einer im ersten Durchgang nur digital und erst ab den Semifinali öffentlichen Austragung im Jahr 2021 findet der Internationale Musikwettbewerb der ARD in diesem Jahr ab 29. August von den ersten bis zu den Finalrunden ohne Platzbeschränkung in Präsenz mit Publikum statt - diesmal in den Fächern Flöte, Posaune, Streichquartett und Klavier.

Diese Kombination hätte es schon vor zwei Jahren gegeben; deshalb wurde nun einmalig die Altersbegrenzung heraufgesetzt, um allen damals möglichen Kandidaten eine Teilnahme zu gestatten. Auch weil viele Wettbewerbe ausfallen mussten, gab es dieses Jahr erneut eine Rekordbeteiligung. Allein 330 Anmeldungen im Fach Klavier gingen ein; von ihnen wurden 52 Pianistinnen und Pianisten zugelassen. Die 670 Bewerbungen aus 55 Ländern und fünf Kontinenten führt wieder (Süd-)Korea mit allein 143 an; von ihnen wurden 51 zugelassen. Deutschland, Frankreich und Japan folgen mit 32, 25 und 21 Teilnehmern.

Das zeitgenössische Auftragswerk im Fach Klavier, das seine Uraufführung durch alle Semifinalisten am 9. September erlebt, stellte Márton Illés bei der Pressekonferenz im Steinway-Haus vor und betonte, wie wichtig es für junge Pianisten sei, keine Berührungsangst vor zeitgenössischer Musik und Spieltechniken wie differenziertem Zupfen der Saiten zu haben. Die weiteren Komponisten der Auftragswerke sind Beat Furrer (Flöte), Mike Svoboda (Posaune) und Dobrika Tabakova (Streichquartett).

Auch wer nach den ersten Runden ausscheidet, hat Chancen auf Engagements

Auch wer schon nach den ersten Runden ausscheidet, erhält doch manchmal Engagements dank Agenten und Konzertveranstaltern, die den Wettbewerb vor Ort oder digital beobachten, und er hat das Recht auf erklärende Worte durch Jury-Mitglieder. Im Fach Flöte stehen sie dieses Jahr auch für Masterclasses zur Verfügung. Bei der jeweils im kommenden Frühjahr nach dem Wettbewerb stattfindenden Kammermusik-Tournee mit Preisträgerinnen und Preisträgern gab es letztes Jahr doppelt so viele, nämlich zehn Konzerte; auch das erhöht die Präsenz der vielversprechenden jungen Musiker und ihre Chancen, für Konzerte engagiert zu werden. Wichtig sind dennoch auch die Preisgelder, darunter jede Menge Sonderpreise, etwa der für die beste Interpretation des Auftragswerks.

Finanziell kommt der renommierte und mit 21 jährlich wechselnden Fächern konkurrenzlos breit aufgestellte Wettbewerb nur dank Sponsoren über die Runden, wie Meret Forster und Oswald Beaujean als Künstlerische Leiter und Elisabeth Kozik als Leiterin der Organisation betonten. Denn seit 2005, als der Etat um 30 Prozent abgesenkt wurde, ist dieser gedeckelt. Das bedeutet faktisch jedes Jahr weniger zur Verfügung stehendes Geld. Aber weil das Siemens Art Program als Hauptsponsor, die Stadt München, die Orchester des BR, das Münchener Kammerorchester und die ARD-Anstalten weiterhin fest an der Seite des Wettbewerbs stehen und ihn nach Kräften unterstützen, ist seine Finanzierung bis 2024 gesichert.

Wie in den vergangenen Jahren gibt es ein ausgedehntes Streaming-Angebot ab der zweiten Runde, das on demand ohne Zeitbegrenzung auf br-klassik.de abrufbar ist, und deutschlandweite Rundfunkausstrahlungen der drei Preisträgerkonzerte vom 14. bis 16. September. Dazu kommen am 18. September (10.30 Uhr) ein Feature zum Fach Klavier im BR-Fernsehen und im Ersten (23.35 Uhr) ein "ttt-extra" zu Streichquartett.

Alle Informationen zum Ablauf des Wettbewerbs, den Teilnehmern sowie dem Verkauf der Tickets für die Finalrunden (erster und zweiter Durchgang sind mit Platzkarten vor Ort jeweils kostenlos zu besuchen) über ard-musikwettbewerb.de.