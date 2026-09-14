Zum Hauptinhalt springen

Finale der StreichquartetteDas sind die Gewinner des 75. ARD-Musikwettbewerbs

Lesezeit: 2 Min.

Das bejubelte Viatores Quartet  mit Louisa Rose Staples und Johannes Brzoska, Violinen, Miguel Erlich, Viola, und Umut Sağlam, Violoncello, gewann den ARD-Musikwettbewerb.
Das bejubelte Viatores Quartet  mit Louisa Rose Staples und Johannes Brzoska, Violinen, Miguel Erlich, Viola, und Umut Sağlam, Violoncello, gewann den ARD-Musikwettbewerb.
Foto: Daniel Delang

Beim spannenden Finale der Streichquartette in München gewinnt das Viatores Quartet zurecht den ersten Preis im ARD-Musikwettbewerb. Eine Jury-Entscheidung aber irritiert.

Von Harald Eggebrecht

SZ bei Google bevorzugen

Streichquartett ist eine Quintessenz von Kammermusik, das Spiel von vier emanzipierten Stimmen mit-, gegen- oder durcheinander in allen denkbaren Komponierweisen. Das Repertoire von Joseph Haydn bis in die Gegenwart gilt als einer der bedeutendsten Schätze der Musik überhaupt. Ein Quartettwettbewerb gehört also zum Anspruchsvollsten, was solche Veranstaltungen bieten können. So auch beim 75. ARD-Wettbewerb.

Zur SZ-Startseite

Tenor Benjamin Bernheim
:„Werther ist kein netter Mensch“

Niemand singt und spielt den Werther in Jules Massenets Goethe-Oper derzeit so brillant wie der französische Tenor Benjamin Bernheim. Das bedeutet noch lange nicht, dass er diesen berühmtesten aller Opern-Borderliner auch mag.

SZ PlusInterview von Jutta Czeguhn

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite