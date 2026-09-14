Streichquartett ist eine Quintessenz von Kammermusik, das Spiel von vier emanzipierten Stimmen mit-, gegen- oder durcheinander in allen denkbaren Komponierweisen. Das Repertoire von Joseph Haydn bis in die Gegenwart gilt als einer der bedeutendsten Schätze der Musik überhaupt. Ein Quartettwettbewerb gehört also zum Anspruchsvollsten, was solche Veranstaltungen bieten können. So auch beim 75. ARD-Wettbewerb.