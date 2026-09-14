Streichquartett ist eine Quintessenz von Kammermusik, das Spiel von vier emanzipierten Stimmen mit-, gegen- oder durcheinander in allen denkbaren Komponierweisen. Das Repertoire von Joseph Haydn bis in die Gegenwart gilt als einer der bedeutendsten Schätze der Musik überhaupt. Ein Quartettwettbewerb gehört also zum Anspruchsvollsten, was solche Veranstaltungen bieten können. So auch beim 75. ARD-Wettbewerb.
Finale der StreichquartetteDas sind die Gewinner des 75. ARD-Musikwettbewerbs
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Beim spannenden Finale der Streichquartette in München gewinnt das Viatores Quartet zurecht den ersten Preis im ARD-Musikwettbewerb. Eine Jury-Entscheidung aber irritiert.
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