Kritik von Harald Eggebrecht

Dass bei Wettbewerben nicht automatisch die Besten gewinnen, hat sich oft erwiesen: Der Cellomeister János Starker wurde nur Sechster in Genf, andere Cellisten von Rang wie der vulkanische Heinrich Schiff oder der furiose Gabriel Schwabe scheiterten in ersten Runden, der unvergleichliche Pianist Arturo Benedetti Michelangeli wurde nur Achter in Brüssel. Doch wer ein Finale erreicht hat, dem kann es fast gleich sein, ob er Erster oder Dritter wird. Denn nicht vergessen: Musikwettbewerbe sind Momentaufnahmen mit vielen Unwägbarkeiten von der Programmauswahl über die Auftrittsreihenfolge bis hin zur Mischung der Juroren. Sie sind aber nicht Entweder-oder-Entscheidungen über Karriereleben oder -tod.