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Weltklasse-Percussionist Martin Grubinger„Das Leben als Schlagzeugsolist kostet sehr viel Energie“

Lesezeit: 6 Min.

„Die Wahrscheinlichkeit, als Solist mit dem Schlagzeug Erfolg zu haben, ist relativ klein“, sagt Martin Grubinger. Er ist hat es geschafft.
„Die Wahrscheinlichkeit, als Solist mit dem Schlagzeug Erfolg zu haben, ist relativ klein“, sagt Martin Grubinger. Er ist hat es geschafft.
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Hätte Mozart einen genialen Schlagzeuger wie Martin Grubinger gekannt, wäre die Musikgeschichte vielleicht anders verlaufen. Der Percussionist ist in diesem Jahr Juror beim ARD-Musikwettbewerb.

Interview von Paul Schäufele

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Als Teenager hat Martin Gruber selbst an Wettbewerben teilgenommen. Wenn der österreichische Weltklasse-Percussionist heute die jungen Musizierenden auf die Bühne gehen sieht, fühlt er mit ihnen. Der 43-Jährige, der in seiner Heimatstadt Salzburg am Mozarteum Salzburg lehrt, ist in diesem Jahr Juryvorsitzender im Fach Schlagzeug beim Internationalen Musikwettbewerb der ARD. Die 75. Ausgabe dieser wohl wichtigsten Nachwuchs-Konkurrenz der Klassik startet am 30. August in München. Aus über 490 Bewerbungen haben sich 184 Musikerinnen und Musiker aus 32 Ländern qualifiziert. Was wird Grubinger, der selbst seit 2023 keine Konzerte mehr gibt, den Jungen raten?

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SZ PlusVon Paul Schäufele

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