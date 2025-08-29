Wenn Anna Vinnitskaya heute junge Musikerinnen und Musiker bei Wettbewerben beobachtet, fühlt sie sich in einer ungewohnt komfortablen Position – auf der anderen Seite des Instruments. Die international gefragte Konzertpianistin und Professorin an der Hamburger Musikhochschule weiß, was es bedeutet, unter Druck zu spielen: 2007 gewann sie den Königin-Elisabeth-Wettbewerb in Brüssel – ein entscheidender Schritt auf ihrem Karriereweg. Seither ist sie selbst immer wieder Jurorin, in diesem Jahr auch beim ARD-Musikwettbewerb in München. Mit der SZ spricht sie über die Chancen und Schattenseiten des Wettbewerbsbetriebs, über ihre Verantwortung als Jurymitglied und warum Perfektion nicht alles ist.
ARD-Musikwettbewerb
Die Pianistin Anna Vinnitskaya hat in den kommenden Wochen viel um die Ohren, sie ist Jurorin beim renommierten ARD-Musikwettbewerb in München. Wem sie abraten würde teilzunehmen, und warum Perfektion gar nicht das Ziel ist.
Interview von Paul Schäufele
