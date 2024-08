Von Paul Schäufele

Nicht wenige fallen nach Ende des Wettbewerbs in ein tiefes Loch. Und dabei ist nicht von den nun an Adrenalinentzug leidenden Künstlern die Rede, sondern vom Publikum. Denn der Internationale Musikwettbewerb der ARD ist nicht nur ein rigoroser Qualität-Evaluierungs-Marathon, sondern auch ein Event, bei dem Geschichten entstehen, Handlungen mit kontrastierenden Protagonisten, Haupt- und Nebenschauplätzen und entscheidenden Details: Hat die Jurorin eine Schnute gezogen? Wird der kleine Kiekser am Anfang der Phrase die Wertung ruinieren? Ist das Licht schlecht oder der Tenor wirklich so blass?