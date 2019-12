Schöne Bescherung: Sebastian Bezzel, der Nikolaus, Lisa Maria Potthoff und Simon Schwarz waren am Freitagabend zunächst ganz brav.

Der Sender lädt seine Vorzeigegesichter zum Dankesdinner in den Bayerischen Hof

Vielleicht liegt es an der Temperatur, dass die Begrüßungsworte immer ganz besonders warm sind. Wenn der ARD-Programmdirektor Volker Herres beim traditionellen Adventsempfang auf das Fernsehjahr zurückblickt, hören Darsteller, Produzenten, Regisseure und Moderatoren gerne zu. Denn im Blue Spa des Bayerischen Hofs lädt die ARD traditionell ihre bekanntesten Mitarbeiter zum lauschigen Plausch am Pool, plauschig quasi, bei Häppchen und Prickelgetränken. Wenn dann die Neigung zur Pose, die bei Darstellern naturgemäß ausgeprägt ist, auf einen randvollen Pool, gedämpftes Licht, lauwarme Luft und leichte Adventsseligkeit trifft, ist das für die Fotografen eine vorgezogene Bescherung. Da wird gealbert und gefrotzelt. Sebastian Bezzel und Simon Schwarz sind Profis darin, das Duo hat sich aber diesmal mit Kollegin Lisa Maria Potthoff aus den Rita-Falk-Krimis ausnahmsweise ganz brav an den Nikolaus rangemacht. Auf den Spa-Empfang folgte schließlich das gesetzte Essen - ganz ohne Posiermöglichkeit und Foto-Aufmerksamkeit.