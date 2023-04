Von Martin Pfnür

Am Ende darf die überdimensionale Discokugel über der Bühne, die bis in die Zugabe hinein brav auf ihren Einsatz gewartet hat, dann doch noch glitzern und schillern. Nicht zum feingliedrigen Seidenhemdensoul von "There'd Better Be A Mirrorball", in dem sie soeben noch von Frontmann Alex Turner in den höchsten Falsetttönen besungen wurde. Sondern (auch nicht ganz unpassend, wenn auch nicht gerade Disco) zu "I Bet You Look Good On The Dancefloor" und somit zu jener vor Rotz und Dreck und Schmiss nur so starrenden Nullerjahre-Indie-Rock-Parade-Nummer, mit der für die Arctic Monkeys aus Sheffield 2006 sehr vieles, wenn nicht alles angefangen hat.

Blauäugiger Seidenhemdensoul im Falsett und dreckstarrender Indie-Rock im Sturm-und-Drang-Modus, das sind denn auch die beiden Pole, zwischen denen dieses Konzert seine Magie entfaltet. Siebzehn Jahre liegen zwischen dem Erscheinen der beiden Songs respektive dem Erscheinen des aktuellen Arctic-Monkeys-Albums "The Car" als vorläufigem Höhepunkt ihrer orchestralen Crooner-Phase und ihrem kometenhaft im Indie-Hype der mittleren Nullerjahre eingeschlagenen Debüt mit dem etwas spätpubertären Titel "Whatever People Say I Am, That's What I'm Not".

Dazwischen hat diese niemals irgendwo stehen gebliebene Band tatsächlich so gut wie alle rockmusikalischen Verästelungen einmal durchdekliniert, was sich im Zenith in einem Auftritt widerspiegelt, der die ausverkaufte Industriehalle immer wieder in einer Art dynamischem musikhistorischen Schleudergang durchschüttelt.

So schicken einen der fein geföhnte Anzug- und Pilotenbrillenträger Turner und die Seinen hier mitunter innerhalb von ein paar Minuten vom (zumindest in den vorderen Reihen enorm lustvoll ausgelebten) Pogo-Exzess von "From The Ritz To The Rubble" über den melodisch erlesenen liebeslyrischen Wall-of-Sound-Schmelz von "Suck It And See" hin zu einer luftig leichten neuen Ballroom-Ballade wie "Perfect Sense", die live freilich ohne ihr opulentes Streichergewand auskommen muss.

Bestaunt, bejubelt und bekreischt von einem Publikum, dessen Großteil beim Erscheinen von "I Bet You Look Good On The Dancefloor" mangels Volljährigkeit eher noch keinen Einlass zu selbigem gewährt worden sein dürfte, sind es aber vor allem die riffmächtigen Stonerrock-Wuchtbrummen der mittleren Monkeys-Jahre, die an diesem Abend besonders hell strahlen. "Do I Wanna Know", mit dieser irre prägnanten Hookline, die sich auch vorm ikonischen "Seven Nation Army" der White Stripes nicht zu verstecken braucht. Und vor allem das finale "R U Mine", zu dem sich der bis dahin eher zugeknöpfte Turner in einen heißgelaufenen Derwisch verwandelt, der wie im Fieber über die Bühne fegt, zwischendurch mal kurz ins Keyboard greift und jeden einzelnen Saitenanschlag zelebriert, als wäre es sein letzter. Keine Frage, arktisch ist anders.