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Museumsreform in BayernStreit um einen festen Platz für das Architekturmuseum

Lesezeit: 4 Min.

Im Architekturmuseum werden Modelle gezeigt – und anhand derer gesellschaftlich relevante Fragen  verhandelt. Etwa wie die Wohnungsnot zu lindern ist oder wie  ein modernes Kulturzentrum in China aussehen könnte. Dieser Entwurf stammt vom Architekten Francis Kéré.
Im Architekturmuseum werden Modelle gezeigt – und anhand derer gesellschaftlich relevante Fragen  verhandelt. Etwa wie die Wohnungsnot zu lindern ist oder wie  ein modernes Kulturzentrum in China aussehen könnte. Dieser Entwurf stammt vom Architekten Francis Kéré.
Foto: Matthias Balk/picture alliance / dpa

Bleibt bei Bayerns Museumsreform kein Stein mehr auf dem anderen? Die Architekten laufen jedenfalls schon einmal Sturm gegen Vorschläge zur neuen Verteilung der Räume in der Pinakothek der Moderne.

Von Susanne Hermanski

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Es geht um 600 Quadratmeter von 13 000. Mehr Fläche belegt das Architekturmuseum nicht in der Pinakothek der Moderne mit seinen Wechselausstellungen von Zeichnungen, Modellen und Fotografien. Trotzdem ist um diesen Raum nun ein Kampf entbrannt. Werden diese 600 Quadratmeter im Erdgeschoss auch künftig dem Architekturmuseum der Technischen Universität München gehören? Werden sie nur noch gelegentlich von ihm genutzt? Und wird sich das Museum dafür mit anderen absprechen müssen und jedes Mal im Haus nach einem neuen Ort für seine Inhalte umsehen?

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