19. Oktober 2018, 18:55 Uhr Architektur-Rätsel Arena di bufala

Maiskolben für die Petronas Towers, das Guggenheim-Museum aus Rollmops: Fünf Münchner und ihr Buch "Bauschmaus"

Von Martina Scherf

Am Anfang stand ein lustiger Tag am See. Und die Notwendigkeit, für einen befreundeten Architekten ein originelles Geburtstagsgeschenk zu finden. Beim Picknick kam die Idee auf, aus Brot, Käse, Wurst oder Melonen berühmte Häuser nachzubauen und zu fotografieren. Wenig später sperrten sich die fünf Freunde ein Wochenende lang gemeinsam ein und bastelten an ihrem "Bauschmaus". Das erste "kulinarisch-architektonische Rätselbuch" entstand. Jetzt hat das Autorenkollektiv sein Werk perfektioniert und als Mini-Bildband in der Deutschen Verlagsanstalt (DVA) herausgebracht. Ein Hingucker. Es ist danach wohl kaum möglich, noch einmal an der Allianz-Arena vorbeizufahren, ohne an Mozzarella zu denken.

"Wir teilen alle eine Leidenschaft für Kunst und Essen", erzählt Katharina Empl, 34. Sie ist gelernte Buchhändlerin und arbeitet in einem Münchner Verlagshaus. Drei ihrer Freunde sind Lehrer, zwei davon unterrichten Kunst. Einer ist Ingenieur, er entwickelt Backöfen. Unterschiedliche Berufe, aber viel Kreativität ist da vereint. Alle fünf kennen sich schon seit der Schulzeit in Dorfen, im Landkreis Erding. Und wenn sich die Fünf - Katharina Empl, Maximilian und Susanne Huber, Andreas Wittmann und Marie-Jeannine Félix - heute treffen, und das tun sie regelmäßig, dann geht es oft ums Kochen, sagt Empl.

Als sie dann im Wohnzimmer der Hubers in Wasserburg ihr Fotostudio einrichteten, mit Regenschirm und Nachttischlampe für die perfekte Beleuchtung, mit Zeichenpapier als neutralem Hintergrund und Küchenmesser für den letzten Schliff, "da sprühten wir vor Ideen, und alles ging plötzlich ganz leicht von der Hand", erzählt Empl.

Fast alles. Die Mortadella war geschmeidig, sie ließ sich mit ein paar Handgriffen in die Form des schillernden, wie aus Scheiben hingeworfenen Klinikbaus von Frank Gehry aus Las Vegas bringen. Zwei Maiskolben als Double für die Petronas Towers in Malaysia, na klar, das erkennt man sofort. Ein längliches Stück Käse und drei aufgespießte Mandarinenscheiben darauf - das Chrysler Building in New York. Aber dann kamen chinesische Nudeln ins Spiel. Und die erwiesen sich als widerborstig. "Bis wir sie gekocht und wieder getrocknet haben, da ließen sie sich dann perfekt drapieren", erzählt Empl. Spiralförmig türmen sie sich auf dem Foto zu den vier berühmten Kirchtürmen der Sagrada Família in Barcelona. Etwas Petersilie sorgt für das nötige Grün. Und Sacré-Cœur auf Montmartre ist ein Traum aus Sahne und weißen Schokoküssen. Passt doch.

Treffen sich Maximilian Huber, Susanne Huber, Andreas Wittmann, Katharina Empl und Marie-Jeannine Félix (von links), geht es meist ums Kochen. So entstand auch die Idee, Bauwerke aus Lebensmitteln nachzubauen. (Foto: Dominik Morbitzer)

Am Ende hatten die Münchner noch viel mehr Einfälle, "eigentlich produzieren wir ja immer Ideen, wenn wir zusammen sind". Beim Fotografieren half dann noch ein weiterer Freund, Dominik Morbitzer. "Wir hatten auf jeden Fall eine Menge Spaß mit dem Buch", sagt Katharina Empl und wirkt ganz erstaunt, dass es auch anderen so gut gefällt.

"Seither gehen wir mit anderen Augen durch die Welt und sehen überall Zwiebeln, Gurken oder Knäckebrot", sagt sie und lacht. Und das Münchner Fußballstadion, das heißt bei ihnen nur noch: Arena di bufala.