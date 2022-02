Von Evelyn Vogel

Nie zuvor ist so vielen Menschen weltweit so intensiv bewusst geworden, wie wichtig Freiräume sind wie während der Corona-Pandemie. Wer einen Balkon oder Terrasse besaß, lernte dieses Freiluftzimmer in einem nie gekannten Ausmaß zu schätzen. Wer gar einen Garten sein eigen nennen konnte, in dem man als Besitzerin (oder in Kleingartenanlagen als Pächter) liegen und spielen, grillen und gärtnern durfte, war privilegiert. Ein Königreich für einen Freisitz - das beschrieb vor allem in den Monaten des Lockdowns die Sehnsüchte der Menschen. Die anderen? Sie starrten von ihren Fenstern aus auf Hinterhöfe und Straßen oder neidvoll auf Nachbars Garten oder eine öffentliche Grünfläche. Das Draußen - das lag anderswo. Und ein Sponti-Spruch wie "unterm Pflaster liegt der Strand" erlangte plötzlich eine deutlich friedlichere Bedeutung.

Nachdem die Architekturgalerie zu ihrem 25-jährigen Bestehen 2010 unter dem Titel "Münchner Perlen" einen Band mit besonderen Bauwerken herausgebracht hatte, bat man zum 35. Jubiläum Planerinnen und Planer, ihren Blick auf städtische Freiräume zu richten. Denn nicht nur die gebaute Stadt aus Stein und Holz, aus Stahl und Glas, sondern auch die unbebauten Zwischenräume prägen das Gesamtbild einer Stadt, machen sie liebens- und lebenswert.

Diesen Freiräumen in München widmet sich also der zweite Band der "Perlen". Die Fotografien von Michael Heinrich, Markus Lanz und Sebastian Schels zeigen die Lieblingsorte von Münchner Landschaftsarchitekten, Architekten und Stadtplanerinnen, von Philipp Auer über Elisabeth Merk, Christiane Thalgott und Sophie Wolfrum bis Max Otto Zitzelsberger, die auch jeweils kurze Texte dazu geschrieben haben. Parallel dazu sind die Fotografien auch in Leuchtkastenformaten im Bunker an der Blumenstraße in einer großen Ausstellung zu sehen. Natürlich finden sich dort teils vielfach vertraute Ansichten: bekannte Plätze, öffentliche Gärten, Parks und Flussufer, Aussichtspunkte ebenso wie öffentlich zugängliche Denkmäler, an denen sich mitunter ganz besonderes Leben entwickelt. Aber der Blick der Planer fällt auch auf verträumte Innenhöfe und rückt vielfach übersehene Freiräume in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit.

Detailansicht öffnen Das Idyll bei der Schmiede an der Kreppe in Haidhausen mit dem menschlichen Maßstab der Gebäude, dem Treiben der Schmiede mit all den Geräuschen, dem Grün der Bäume und dem entfernten Klingeln der Straßenbahn gefällt dem Architekten Gerhard Hausladen ganz besonders. (Foto: Michael Heinrich)

Weil es unter den aktuell pandemischen Bedingungen keine regulären Öffnungszeiten gibt und weil sich die Architekturgalerie auch als vermittelnde Institution versteht, muss man sich für den Besuch im Bunker anmelden. Einzelpersonen oder auch kleine Gruppen erhalten dann Führungen durch Ausstellung und Bunker. Und wer denn schon mal im Bunker ist, sollte die Gelegenheit nutzen, auch die zweite Ausstellung "Memories" anzusehen. Sie geht auf ein Wander-Skizzen-Buch zurück, das während des Lockdowns im Frühling 2020 vom AIT-Architektur-Salon initiiert wurde. Ewa 70 Architekturbüros aus München und Hamburg wurden eingeladen, sich zu Visionen, realisierten Gebäuden und innovativen, nie verwirklichten Entwürfen mit einer originalen Handskizze zu verewigen. Seit Anfang Dezember 2020 wanderte das Skizzenbuch durch die Büros. Präsentiert werden die Einträge nun nicht nur in der Architekturgalerie München im Bunker, sondern auch parallel im AIT-Architektur-Salon Hamburg.

Perlen - Freiräume in München, Memories - Architektur & Erinnerung, beide Ausstellungen im Architekturbunker an der Blumenstraße 22, Öffnung und Führungen nach Vereinbarung unter mail@architekturgalerie-muenchen.de