2. Mai 2019, 19:07 Uhr München heute Architekten ziehen sich aus Gasteig-Sanierung zurück / Kontrollen für Falschparker

Von Sara Maria Behbehani

Eigentlich wollte man mit der Sanierung des Gasteig ein Projekt realisieren, auf das Stadt und Münchner stolz sind; einen prestigeträchtigen Konzertsaal schaffen, der im internationalen Vergleich mithalten würde. Dieses Gebäude, das ohnehin saniert werden muss, sollte so umgebaut werden, dass es in Zukunft erfolgreich bestehen würde.

Doch diese hehren Ziele sind inzwischen in den Hintergrund gerückt. Stattdessen wird vielmehr über ein fehlerhaftes Vergabeverfahren diskutiert, über einen verzerrten Wettbewerb, über ein verletztes Urheberrecht.

Nun gibt es eine neue Wendung in dem, was man durchaus als den größten Umbau-Witz Europas bezeichnen kann. Das Architekturbüro Auer Weber zieht sich aus dem Wettbewerb zur Gasteig-Sanierung zurück, schreiben meine Kollegen Gerhard Matzig und Heiner Effern. Die beiden verbliebenen Architektenbüros müssen nun tun, was Auer Weber nicht wollte: sich überlegen, was es bedeutet, die Urheberrechtsfrage anstelle des Bauherrn lösen zu dürfen.

Es bleibt ein Verfahren, das wahrlich verfahren ist.

Das Wetter: überwiegend bewölkt mit etwas Regen bei Temperaturen bis 13 Grad.

München wächst langsamer als gedacht 1,85 Millionen Einwohner wird die Stadt neuen Prognosen zufolge im Jahr 2040 haben. Zum Artikel

Ärger um zugeparkte Radwege: KVR schickt Pedelecs auf Streife Die Verkehrsüberwacher sollen vor allem Straßen rund um die Altstadt auf Falschparker kontrollieren. Dann könnten Knöllchen bis 35 Euro fällig werden. Zum Artikel

Küchenchef Hans Haas verlässt das Tantris Der Chefkoch wird an Silvester 2020 nach beinahe drei Jahrzehnten seinen Abschied feiern. Wer ihm nachfolgt, ist noch offen, klar ist nur: Es soll einen Stilwechsel geben. Zum Artikel

Diese Schule ist mehr als ein bloßer Lernort Für ihre hervorragende Organisation und Pädagogik bekommt die Grundschule an der Ichostraße den Münchner Schulpreis. Schon längst kann sie etwas, das andere Münchner Schulen noch lange nicht können. Zum Artikel

