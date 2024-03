Von Susanne Hermanski

Es wird ja eher selten was fertig in diesen Tagen. Die Benko-Ruinen bleiben für Jahre, wenn nicht für immer. Anderes wird gar nicht erst angepackt. Man denke an das Münchner Konzerthaus, Biotopia oder die Sanierung des Gasteigs. Den einen fehlt es am Geld, den anderen an der Motivation, der inneren Spannkraft oder auch nur am Mut, ihre Sache durchzuziehen.