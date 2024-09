Es ist ein steiniger Weg, der in den frisch sanierten Räumen der Archäologischen Staatssammlung zurückgelegt werden darf. Das neue Augmented Reality Game führt Interessierte entlang seltener Exponate durch die Geschichte der Menschheit. Begleitet werden die Besuchenden neuerdings auf Wunsch von Sisssi, die gerne in die echte Welt gelangen würde. Dafür muss jedoch ihr verloren gegangener Schatz gesucht und vor allem gefunden werden. Sisssi ist eine Schlange – deswegen spricht sich Sisssi auch mit drei „s“ – und die Protagonistin des neuen AR-Games in der Archäologischen Staatssammlung. Gemeinsam mit ihr kann man sich auf den Weg durch Millionen Jahre Weltgeschichte und durch die verschiedensten Epochen der menschlichen Vergangenheit machen sowie interaktiv einzigartige Ausstellungsstücke erforschen.