27. Juli 2018, 18:54 Uhr Arbeitsurlaub Für eine Handvoll Taschengeld

Auf dem Bau, in der Metzgerei oder auf dem Fahrrad - die erste Berührung mit der Arbeitswelt kann prägend sein. Zehn bekannte Münchner erinnern sich an ihre Ferienjobs

Schachteln falten, befüllen, verpacken

Kennt sich mit Fließbandarbeit bestens aus: Münchens Stadtschulrätin Beatrix Zurek. (Foto: Tobias Hase)

Beatrix Zurek, Stadtschulrätin: "Kalaharigelb und Bahamabeige, das hat sich in mein Gedächtnis eingebrannt - weil ich Zehntausende Seifencremespender in diesen Farbtönen verpackt habe. Das war Anfang der Achtzigerjahre, am Fließband einer Aschaffenburger Firma. In den Semesterferien habe ich dort gearbeitet, um mir mein Jura-Studium zu finanzieren. Die Stimmung war streng, an der Wand hing ein Schild: "Der nächste Kontrolleur ist der Kunde." Bis zu sechs Wochen habe ich das gemacht, Schachtel falten, Seifencremespender rein, verpacken, 1500 Mal am Tag. Auch Rückwände von Fernsehern habe ich entgratet, also von Plastikteilen überschüssige Gussreste entfernt, immer wieder und wieder und wieder. Der Job war ok bezahlt. Später habe ich dann als Postbotin gejobbt. Und obwohl ich um 4.40 Uhr aufstehen musste, hat mir das deutlich besser gefallen. Der Kontakt zu den Leuten, das Rumkommen in der Stadt, das fand ich schöner als Kalaharigelb und Bahamabeige."

Paperboy im Großkonzern

Ein Ferienjob als pädagogische Maßnahme? Bei Schauspieler Samouil Stoyanov ging der Plan nicht auf. (Foto: Florian Peljak)

Samouil Stoyanov, Schauspieler an den Kammerspielen: "Ich war mit 15 nicht sehr fleißig in der Schule. Also schickte mich mein Vater zu Siemens. Er hatte sich das Ganze als pädagogische Maßnahme ausgedacht, damit ich gern in die Schule zurückkehre, wenn ich sehe, wie hart die Arbeitswelt ist. Das Gegenteil ist passiert. Ich hatte richtig Spaß als Hausmeisterassistent. Meine Aufgaben waren Fledermäuse fangen, Büros umziehen, meinen Kollegen die Jause herrichten - und Altpapier einsammeln. Das war mein Lieblingsjob, ich hab ihn sehr ernst genommen. Ich marschierte regelmäßig in Konferenzräume rein, in denen vermutlich gerade Millionendeals ausgehandelt wurden, und rief: "Papiiiier? Gibt's hier Papiiiier?" Die Chefs waren erst überrascht, irgendwann fanden sie es lustig, glaube ich. Jahre später traf ich den Firmenchef im Theater wieder. Er erzählte mir, dass sie damals einen Spitznamen für mich hatten: Paperboy."

Verloren auf vielen Routen

Später Feierabend: Filmproduzent Christian Becker brauchte als Postbote viel länger als seine Kollegen. (Foto: Robert Haas)

Christian Becker, Filmproduzent: "Vor und nach dem Abitur habe ich die Ferien über als Postbote gearbeitet. Ich war ein sogenannter "Springer". Das Problem dabei ist: Alle paar Tage gab es für mich eine komplett neue Route. Während die anderen routinierten Postboten schon kurz nach sieben oder acht Uhr mit sortierten Briefen das Hauptpostamt verlassen konnten, hatte ich erst gegen zehn Uhr mein Fahrrad gepackt. Dann musste ich mich täglich durch neue unbekannte Gebiete schlagen und kehrte erst Stunden später als die Profis gegen 16 oder 17 Uhr zurück. Was mich damals jedoch am meisten beeindruckt hat: dass in einer Postkantine schon ab fünf Uhr früh so unglaublich viel Alkohol getrunken wurde, und manche Kollegen vor der Ausfahrt schon eine ganze Schachtel Zigaretten wegrauchen konnten. Das größte Wunder für mich war, dass bei der Handverteilung damals und dem zumindest scheinbaren Chaos zwischendurch überhaupt irgendwelche Post ankam."

Flyer-Kätzchen im Einkaufszentrum

Schauspielerin Julia Riedler sparte für eine Indienreise, die dann leider schrecklich. (Foto: Tien Nguyen The/Kammerspiele)

Julia Riedler, Schauspielerin an den Kammerspielen: "Als Teenager habe ich nur zehn Schilling Taschengeld bekommen. Den Rest musste ich mir selbst erwirtschaften. Also habe ich jahrelang geflyert. Flyern, das bedeutet, Flyer zu verteilen. Als ich 16 war, sparte ich auf eine Indienreise. Ich bin auf dem Land in der Nähe von Salzburg aufgewachsen, also stand ich einen Sommer lang jeden Tag um 5.50 Uhr auf, nahm den Zug um 6.20 Uhr und verteilte ab acht Uhr Flyer im Einkaufscenter Europark, das neu eröffnet hatte. Ich musste dazu ein Europark-Shirt tragen und mich bei den zu Tode gelangweilten Kinderschminkern zum Flyer-Kätzchen schminken lassen. Wenn jemand fragte, warum ich als Kätzchen geschminkt sei, sollte ich auf die Kinderschminker aufmerksam machen. Im Prinzip war ich also eine einzige wandelnde Werbefläche, die zudem noch blöd angeredet wurde. Schrecklich. Was leider auch schrecklich war, war die Indienreise."

Dichterträume auf der Baustelle

Als 16-Jähriger hat Franz Xaver Kroetz eine Karriere als Kanalbaumeister in den Wind geschlagen. Wegen Hermann Hesse. (Foto: Stephan Rumpf)

Franz Xaver Kroetz, Schauspieler und Schriftsteller: "Es muss am 10. oder 11. August 1962 gewesen sein. Wir saßen auf der Pritsche eines MAN "Pausbäckchen" von 1955 und wurden zu einer Siemens-Baustelle gekarrt, vermutlich Richard-Strauss-Straße. Ich arbeitete bei der Firma Werberger Tiefbau in Pasing, und das riesige Grundstück wurde erst erschlossen, Kanalisation und so. Da es bei uns zu Hause immer ums liebe Geld ging, arbeitete ich seit 1960 in den Ferien auf dem Bau. Meine Freunde waren Italiener (vulgo Gastarbeiter). Die brachten in unsere kalten, dunklen Schächte Licht und Wärme. Und sie mochten mich. Die ganze Firma mochte mich. Ich war schnell, zäh, fleißig und 16 Jahre alt. Ich wurde gefragt, ob ich nicht über die Ferien hinaus bleibe und Kanalbaumeister werde. Das mit mir und der Kunst konnte sich keiner vorstellen. Meine Mutter auch nicht: Schreibn und nix arbeitn, das möcht doch ein jeder, Franzl, du musst ein Geld verdienen, dann kannst schreiben, so viel du willst! Seit ich zwölf war und die Schreibmaschine meines Vaters benutzen durfte, wollte ich Schriftsteller werden. Das konnte man damals noch nicht studieren - und ich war ja grad dabei, mit Ach und Krach die Mittlere Reife zu machen. Auf dem offenen Lkw, gebeutelt und geschüttelt, las ich in der SZ einen Nachruf auf einen uralt und reich gewordenen Literatur-Nobelpreisträger, mit schönem Foto, strohhutbehütet vor seinem Haus in Montagnola. Und obwohl mein Schreibgott Hemingway war, werde ich nie vergessen, in welch glückliche Träumerei mich die Schilderung dieses großen Dichterlebens auf dem Weg zur Baustelle brachte. Es war wie der bestätigende Gruß aus einer andern, erhofften Welt: Nein, Mama, du irrst dich, man KANN mit dem Schreiben Geld verdienen! Ich beschloss, nicht Kanalbaumeister zu werden, sondern einfach weiter zu schreiben, bis ich mit dem Geschreibsel ein Geld verdien' - so wie halt der Hesse auch."

Spinnenangst im Flugzeug

Rasem Baban hat heute viele Tiere um sich. Bei seinem Ferienjob ging er ihnen lieber aus dem Weg. (Foto: Lukas Barth)

Rasem Baban, Tierparkchef: "Während meines Architekturstudiums in Trier hab ich gelegentlich am Luxemburger Flughafen gejobbt. Dort musste ich Frachtmaschinen aus aller Welt be- und entladen. Bestimmte Maschinen, oft umgebaute ausrangierte Passagierflugzeuge, die reinsten Seelenverkäufer, mussten immer von den "Neuen", also von uns entladen werden. Grund: Diese Maschinen kamen aus Afrika und im ehemaligen Passagierraum waren Tonnen von Ananas einfach so reingeworfen worden. Diese mussten alle von Hand in Körben entladen werden. Und dabei gab es jedes Mal große Panik, dass Spinnen oder Schlangen als blinde Passagiere mitgereist waren. Deshalb mussten die Neuen ran, bewaffnet mit Kopftuch, Mundschutz und Handschuhen und immer auf der Hut vor Krabbelgetier. Ich hatte aber Glück und bekam nur Ananas zu Gesicht. Nach mehreren Stunden Plackerei, im Hochsommer in überhitzten Maschinen, war dann erst mal Duschen und gegenseitige Kontrolle auf Ungeziefer angesagt. Aber immerhin war der Job gut bezahlt."

Boana fieseln und Haxen rasieren

Wurde vom Vater nicht geschont: Bürgermeister Josef Schmid half in der Metzgerei seiner Eltern mit. (Foto: Florian Peljak)

Josef Schmid, Zweiter Bürgermeister der Stadt München: "Ich hatte in meiner Jugend nur einen einzigen Ferienjob - und der war in der Metzgerei meiner Eltern. Dabei war ich überall eingespannt: in der Produktion genauso wie im Geschäft an der Kasse. Oft bin ich mit meinem Vater auch schon in der Früh zum Bauern gefahren. Mit Ausschlafen in der Ferienzeit war da nichts, denn der Wecker klingelte bereits um 3.30 Uhr - manchmal auch "erst" um 4.30 Uhr. Mein Vater war der Meinung: Nur weil ich der Sohn war, brauchte ich nicht zu denken, dass ich bevorzugt würde. Das bedeutete, dass ich auch zum Haxen rasieren, Fleischtragerl waschen und Boana fieseln eingeteilt wurde. Das hört sich zwar hart an, war aber eine gute Zeit, die mich Vieles gelehrt hat. Und natürlich hatte es noch etwas Gutes: Meine Eltern haben mich selbstverständlich für meine Arbeit bezahlt, so konnte ich mein Taschengeld aufbessern und den Rest der Ferien genießen."

Schuften für Ersatzteile

Die Erfahrung auf dem Bau war für Museumsdirektor Wolfgang Heckl so prägend, dass er lieber Wissenschaftler wurde. (Foto: Stephan Rumpf)

Wolfgang Heckl, Generaldirektor des Deutschen Museums: "Mein größtes Hobby war schon als Schüler das Reparieren alter Geräte. Um mein Taschengeld aufzubessern, habe ich den Chef einer Baufirma in meiner Heimatstadt Parsberg gefragt, ob ich im Büro helfen könnte. Er antwortete: Das macht meine Frau, du kannst auf der Baustelle arbeiten. Da muss ich 15 gewesen sein. Ich bin also die ganzen Sommerferien jeden Morgen um fünf aufgestanden, mit dem Zug nach Nürnberg gefahren und hab' den ganzen Tag Lasten geschleppt und geputzt. Was der Stift halt so macht. Es war schwer - und hat meinen Entschluss gestärkt, lieber einen White-Collar-Job anzustreben. Trotzdem: Etwas mit den Händen zu tun, auch mal im Dreck zu wühlen, ist eine wichtige Erfahrung. Das Geld hat ein Jahr lang gereicht, um Teile für meine alten Radios und auch den Bausatz "Radiomann" ("Vom Gebirg zum Ozean, alles hört der Radiomann") zu kaufen."

Michelangelo im Pförtnerhäuschen

Der Chef entließ Josef Brustmann aus „moralischen Gründen“ – danach geriet er auf die schiefe Bahn und wurde Kabarettist. (Foto: Manfred Neubauer)

Josef Brustmann, Kabarettist: "Mit 16 war ich Ferienvertretung als Pförtner bei Flugmotoren Häussler in Baierbrunn. Einzige Aufgabe: Schranke auf, Schranke zu. Den Rest der Zeit habe ich Aktzeichnungen von Michelangelo abgezeichnet und im Pförtnerhäuschen aufgehängt, ohne jegliche erotische Ambitionen. Zeitgleich sammelten sich, jede Woche pünktlich angeliefert, die Zeitschriften der damals höchst sündigen Praline, das heimliche Abo des Hauptpförtners. Aktzeichnung und "Pralinen" rutschten Herrn Häussler gleichzeitig quer in den Hals, und er entließ mich aus moralischen Gründen. Mit 20 dann, als Student an der Musikhochschule, der Ferientraumjob: BMW, Langstreckentest der neuen Fünferserie in Freimann. Große Rennschlaufe, Slalomkurs, Rüttelstrecke. Mit Helm und Talkback, richtig cool, bestens bezahlt. Am dritten Tag legte ein Mitfahrer seinen Wagen aufs Dach - Testserie beendet, aus der Traum. Den Rest des Tages durften wir Motoren waschen."

Pleite bei "Rock im Park"

Schauspielerin Marlene Morreis hat viele Talente, Getränke verkaufen gehört nicht dazu. (Foto: imago/Future Image)

Marlene Morreis, Schauspielerin: "Ich habe diverse lustige Jobs gemacht, der erste war mit 16 Jahren in Passau an der Kasse eines Möbelhauses, das war sehr langweilig, weil in den Ferien gar nichts los war. Aber es ist ja toll, wenn man in dem Alter schon Geld verdienen kann. Später habe ich einmal fließbandmäßig Briefe in Umschläge gesteckt oder bei älteren Damen Fenster geputzt, mit genauen Vorgaben, da musste ich mit Zeitungspapier nachpolieren, damit es keine Schlieren gibt. Überhaupt nichts verdient habe ich mit einem Job bei "Rock im Park", da sollte ich Getränke verkaufen, habe aber das System nicht verstanden. Ach ja, und dann habe ich noch in einem privaten Bankhaus in München gearbeitet, da musste ich Dokumente in Ordner abheften, also organisiertes Einsortieren, das fand ich ganz gut. Und einmal war ich sogar Fackelträgerin auf dem Münchner Filmfest. Das finde ich im Nachhinein noch immer lustig, wenn ich heute aufs Filmfest gehe."

Protokolle: cro, mse, mest, frg, clu, tbc