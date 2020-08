Von Dominik Hutter

Das Motto stammt von Hegel und steht an der Wand des Ruheraums, neben rotem Fläzsessel und schwarzer Liege: "Dass diese Furcht zu irren schon der Irrtum selbst ist." Getreu diesem Prinzip ist Werner Albrecht vorgegangen und will es auch weiterhin tun: Was sich nicht bewährt, wird eben wieder geändert - alles kein Drama. Versuch und Irrtum. Aber versuchen muss man es. Notfalls hilft Brecht an einer anderen Wand: "Wer A sagt, muss nicht B sagen. Er kann auch erkennen, dass A falsch war."