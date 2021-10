Die Fahrgäste der Tram 19 müssen an diesem Donnerstag, 21. Oktober, zwischen der Endstation Berg am Laim Bahnhof und dem Mittleren Ring in den Bus umsteigen. Wegen Arbeiten an der Oberleitung kann die Straßenbahn zwischen 10 und 14 Uhr nach Angaben der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) ihre Endstation und die Haltestellen Vogelweideplatz und Einsteinstraße nicht anfahren. Ersetzt wird sie von Bussen mit der Liniennummer 19.