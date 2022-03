Von Franziska Ruf

Wie ein schlafender Riese liegt es da: 150 Meter lang und 75 Meter hoch, ein Scheibenhaus aus weißem Beton und Gitterstrukturen. Seit mehr als einem halben Jahrhundert schreibt das Arabella-Hochhaus Geschichte. In den einstigen Musicland-Studios im Keller nahmen Freddie Mercury, David Bowie und Led Zeppelin ihre Hits auf. In den darüber liegenden Stockwerken übernachteten Hotelgäste, wohnten Geschäftsleute, Schauspielerinnen, Politiker, Playboys und Playgirls. In der "Stadt in einem Haus" schichten sich Geschäfte, Hotel, Klinik, Büros, Wohnungen und Spa übereinander. Unzählige Erlebnisse liegen zwischen den alten Mauern.

Doch bald werde das Haus "nach über 60 Betriebsjahren das Ende seines Lebenszyklus erreicht haben", sagt Christian Huber von der Bayerischen Hausbau GmbH & Co. KG. Die Fassade bröckelt, Leitungen sind marode, eine Sanierung würde sich nicht mehr lohnen. 2030 soll das Haus abgerissen werden.

Darum wurde es Zeit für einen Besuch: Ich wollte erfahren, wer heute in dem Haus wohnt, und die Geschichten hören, die dort passiert sind. So traf ich eine Bewohnerin der ersten Stunde, Professorin Monika Glettler, die sich erinnert, dass es anfangs noch Geschenke von der Hausverwaltung gab. Ein paar Stockwerke tiefer sprach ich mit dem soeben erst eingezogenen Studenten Sebastian Horvat, der seine Ein-Zimmer-Wohnung maximal platzsparend einzurichten versuchte. Theodor Lamba lud mich in seine grüne Wohnung voller Pflanzen ein. In Gabi Ifflands Büro stand ich neben Dildos und Vibratoren, die sie ihren Kundinnen verkauft. Einen fantastischen Ausblick über den Münchner Osten hatte ich bei Gerlinde Kimpel, die sich jeden Tag ein bisschen wie im Urlaub fühlt.

In dieser Geschichte geht es um die überraschenden, lustigen, traurigen und kuriosen Momente, die die Bewohnerinnen und Bewohner erlebt haben (SZ Plus) .

