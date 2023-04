So sehen die neuen Apple-Büros aus

Viel Glas und Metall: So soll das Apple-Gebäude an der Denisstraße aussehen.

Der Technologiekonzern baut seinen Campus aus. An der Denisstraße entsteht ein Gebäude mit viel Glas und Metall - als Hommage an die Vergangenheit des Viertels. Ein erster Einblick.

Von Alfred Dürr

Der Ausbau des Apple-Campus im Bereich zwischen Mars-, Karl- und Seidlstraße kommt voran. Auf dem Nachbargrundstück zum kürzlich fertig gestellten Bürokomplex "Karl", in den bereits Beschäftigte des kalifornischen Technologiekonzerns eingezogen sind, entsteht an der Denisstraße 3 ein weiteres Officegebäude für Apple. An diesem Dienstag ist die Grundsteinlegung für die "Lichthöfe" mit vier Baukörpern, fünf Etagen, begrünten Dachterrassen, großzügigen Fensterfronten und spitz zulaufenden "Sägezahn-Dächern".