Bei einem Brand in einem Labor des US-amerikanischen Technologie-Unternehmens Apple ist am Montagabend in Neuhausen nach ersten Schätzungen ein Schaden in sechsstelliger Höhe entstanden.

Durch die im Gebäude installierten Schutzeinrichtungen war umgehend die Sprinkleranlage in Betrieb gesetzt worden, die eine Brandausbreitung und einen noch höheren Schaden verhinderte. Nach Angaben der Feuerwehr befanden sich in dem Labor unter anderem sensible Messgeräte sowie Platinen.

Bei ihrem Eintreffen fanden die Einsatzkräfte ein noch schwelendes Klimagerät, das sie umgehend löschten. Anschließend saugte die Feuerwehr auch das Wasser ab, das durch die Sprinkleranlage auf einer Fläche von rund 200 Quadratmetern verbreitet worden war.