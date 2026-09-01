Zum Hauptinhalt springen

NeuhausenLaborbrand bei Apple: Sprinkleranlage verhindert Schlimmeres

Die Münchner Feuerwehr saugte das Wasser ab.
Die Münchner Feuerwehr saugte das Wasser ab.
Foto: Sven Hoppe/dpa

In einem Labor von Apple in Neuhausen muss ein Klimagerät gelöscht werden. Es entsteht ein Schaden in wohl sechsstelliger Höhe.

SZ bei Google bevorzugen

Bei einem Brand in einem Labor des US-amerikanischen Technologie-Unternehmens Apple ist am Montagabend in Neuhausen nach ersten Schätzungen ein Schaden in sechsstelliger Höhe entstanden.

Durch die im Gebäude installierten Schutzeinrichtungen war umgehend die Sprinkleranlage in Betrieb gesetzt worden, die eine Brandausbreitung und einen noch höheren Schaden verhinderte. Nach Angaben der Feuerwehr befanden sich in dem Labor unter anderem sensible Messgeräte sowie Platinen.

Bei ihrem Eintreffen fanden die Einsatzkräfte ein noch schwelendes Klimagerät, das sie umgehend löschten. Anschließend saugte die Feuerwehr auch das Wasser ab, das durch die Sprinkleranlage auf einer Fläche von rund 200 Quadratmetern verbreitet worden war.

© SZ/moe - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Naherholung in München
:Die spektakuläre Verwandlung des Westparks

Heute ist er der meistbesuchte städtische Park Münchens. Doch einst war das Areal der heute so wichtigen grünen Lunge wüst und leer. Über eine wegweisende Entscheidung und zwei Eichen, die den Wandel veranschaulichen.

SZ PlusVon Ingrid Hügenell

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite