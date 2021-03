Der Online-Handel boomt während der Pandemie - und das hat spürbare Folgen auch für die Müllentsorgung der Stadt. Die sind offenbar so gravierend, dass sich der Abfallwirtschaftsbetrieb München (AWM) nun mit der Bitte an die Bevölkerung richtet, die Menschen mögen doch "dringend" Kartons und Kartonagen zerkleinern oder zusammentreten, bevor sie die Reste in die blaue Tonne werfen. "Mit Zunahme des Online-Handels fallen immer mehr Kartons und Kartonagen an. Viele Bürgerinnen werfen diese Kartons leider unzerkleinert in die Papiertonne, die dann natürlich sehr schnell voll und auch überfüllt ist", erklärt Sabine Schulz-Hammerl, zweite Werkleiterin des AWM. Seit Beginn der Pandemie habe sich diese Tendenz noch einmal deutlich verstärkt. Oft würden die ganzen Kartons in den Tonnenhäuschen einfach daneben gestellt. Den Ärger haben dann die Mitarbeiter der Müllabfuhr: Die müssen erst einmal die Kartons einzeln aus dem Weg räumen und von Hand zum Müllfahrzeug bringen, um überhaupt an die Tonnen zu kommen. Dadurch benötigten sie sehr viel mehr Zeit zum Leeren der Papiertonnen und schafften es kaum noch, ihr Tagespensum zu erfüllen. "Deshalb meine dringende Bitte", so Schulz-Hammerl, "stellen Sie nichts neben die Tonne, wenn diese schon voll ist, und überlegen Sie, ob Sie den Karton nicht noch einmal anderweitig nutzen können, bevor Sie ihn endgültig entsorgen."