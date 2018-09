14. September 2018, 18:57 Uhr Appell an Freistaat Reiter will Einigung bei Familiengeld

Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) appelliert an den Freistaat, den Streit mit dem Bund über das Landeserziehungsgeld zu lösen und den betroffenen Familien damit Rechtssicherheit zu gewähren. Eltern sollen künftig vom Freistaat für ein- und zweijährige Kinder 250 Euro pro Monat, ab dem dritten Kind sogar 300 Euro erhalten - unabhängig vom Einkommen. Der Freistaat will das zusätzliche Geld nicht von Sozialleistungen abziehen und so den Familien voll zugute kommen lassen. Der Bund lehnt das ab und will die Summen etwa von Hatz IV abziehen. Laut Reiter müssen Familien, die das Geld erhalten, aber auch volle Sozialleistungen beziehen, deshalb mit einer Rückzahlung rechnen. Diese Unsicherheit treffe nun gerade diejenigen, die Hilfe am nötigsten hätten, ärgert sich Reiter.