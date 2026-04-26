„Dritte Orte“ nennt sich ein Konzept des US-amerikanischen Soziologen Ray Oldenburg: Räume, in denen Menschen in einer modernen Stadtgesellschaft zusammenfinden können, über die Grenzen von Schichten und individuellen Interessen hinweg und, im Gegensatz zu Cafés oder Restaurants, ohne Konsumzwang. Auch das Vorderhaus des Münchner Nationaltheaters soll ab 8. Mai zu einem solchen Dritten Ort werden, jedenfalls an jedem Freitag zwischen 11 und 17 Uhr.