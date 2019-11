Zwei Männer, die mit Waffen hantierten, haben am Samstagabend einen Polizeieinsatz ausgelöst. Ein Zeuge hatte gegen 21.20 Uhr vor einem Gebäude am Landaubogen die beiden Verdächtigen gesehen und sofort die Polizei alarmiert. Die rückte mit fünf Streifenwagen aus und traf vor Ort auf zwei 17-jährige Münchner, die allerdings keine echten Waffen, sondern zwei schwarze Softair-Pistolen in den Händen hielten. Die beiden erklärten, dass sie damit lediglich gespielt hätten. Dennoch wurden sie wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz angezeigt, denn auch das Mitführen einer sogenannten Anscheinswaffe in der Öffentlichkeit ist verboten.