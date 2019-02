1. Februar 2019, 18:48 Uhr Antrittsbesuch des Kultusministers Mehr Kinder als Pädagogen

Beim Treffen des Lehrerverbands zeigt sich, wie vielfältig die Schulprobleme sind

Von Jakob Wetzel

Es sei vielleicht ganz gut, dass an diesem Abend nicht miteinander diskutiert werde, sagt Waltraud Lučić, die Vorsitzende des Münchner Lehrer- und Lehrerinnenverbands (MLLV), am Ende. Das traditionelle Kamingespräch ihres Vereins sei ja eine Art Neujahrsempfang "und immer eher friedlich". Denn wäre das anders, dann hätte sie dem Kultusminister dann doch an einigen Stellen widersprechen müssen.

Michael Piazolo (Freie Wähler), seit November bayerischer Kultusminister, hat dem Lehrerverband am Donnerstag seinen Antrittsbesuch abgestattet, gemeinsam mit den bildungspolitischen Sprechern der meisten Fraktionen im Landtag. Piazolo ist nicht das erste Mal in der Villa des Verbands am Bavariaring, aber er ist zum ersten Mal im neuen Amt da. Und die Stimmung ist gespannt. Es müssten viel mehr Lehrkräfte eingestellt werden, fordern die Lehrer. "Die Schülerzahl wächst schneller als die Schulgebäude", sagt Lučić. Ins teure München zögen mehr Kinder als Pädagogen. "Wir müssen uns etwas einfallen lassen, wie wir mehr Lehrer nach München bekommen, und wie wir sie motivieren können zu bleiben."

Noch dazu sind erst in dieser Woche das Kultusministerium und der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband aneinandergeraten. Denn die Staatsregierung flexibilisiert die Einschulung: Wenn Kinder kurz vor Schulbeginn sechs werden, haben Eltern künftig mehr Spielraum, wenn sie die Kleinen noch ein Jahr im Kindergarten lassen wollen. Der Lehrerverband hält das zwar für eine gute Idee, aber es gehe zu schnell, er spricht von Aktionismus. Die Hektik setze Eltern, Schulen und Kitas unter Druck .

Piazolo demonstriert am Donnerstag, dass er die Sorgen der Lehrer kennt. "Der Raum ist voll, das ist das Feeling an Münchner Schulen", scherzt er und verspricht Abhilfe: Es werde mehr Stellen geben, mehr Studienplätze und mehr Umschulungen arbeitsloser Gymnasial- und Realschullehrer zu Grund- und Mittelschullehrern, von denen es zu wenige gibt. Piazolo streift die großen Herausforderungen: die Inklusion, die Integration zugewanderter Kinder, die Digitalisierung und die steigenden Schülerzahlen, dem müsse man sich stellen. Und es dürfe auch nicht sein, dass sich Lehrer so aufreiben, dass sie reihenweise in Frühpension gehen.

"Alle Schularten haben ihre Berechtigung gleichermaßen", versichert Piazolo noch, will doch der MLLV, dass Lehrer an Grund- und Mittelschulen das gleiche, höhere Gehalt erhalten wie Gymnasial-, Real- oder Berufsschullehrer. In der Sache aber bleibt der Minister hart. Das gleiche Gehalt lasse sich in der Koalition wohl nicht durchsetzen, sagt er. Zumindest habe man die Aufstiegschancen verbessert. Und die flexiblere Einschulung? "Wenn etwas im Koalitionsvertrag steht, wird erwartet, dass es möglichst schnell umgesetzt wird", erklärt Piazolo und erntet Kopfschütteln. Doch es ändere sich ohnehin nicht viel. "Die einzige Veränderung ist, dass die Schulen, die schon in der Beratung sind, vielleicht noch einen Brief verschicken müssen", sagt der Minister. Aber dabei könne das Kultusministerium gerne behilflich sein.