29. Juli 2019, 18:45 Uhr Antragspaket im Stadtrat Lieferdienst und Handyhilfe

CSU will Senioren das Leben in München erleichtern

Von Heiner Effern

Die CSU im Rathaus will mit einer Reihe von Anträgen das Leben von Senioren in München leichter machen. Dafür will sie nicht nur die städtische Verwaltung gewinnen, sondern auch den Handel. So schwebt Fraktionschef und Bürgermeister Manuel Pretzl vor, einen Lieferservice für ältere Menschen aufzubauen. Außerdem soll die Stadt Elektromärkte dafür gewinnen, ein regelmäßiges und speziellen Beratungsangebot für Senioren zu schaffen. Diese würden zum Beispiel gerne ein Handy nutzen, um mit ihrer Familie in Kontakt zu bleiben, seien aber beim Kauf der Geräte oft überfordert, heißt es in einem Antrag der CSU. Weiter fordert die Fraktion das Gesundheitsreferat auf, die Seniorenstadtpläne für die Viertel zu digitalisieren und als App anzubieten.

Doch nicht nur elektronisch und beim Einkaufen will die CSU ältere Menschen besser in die Gesellschaft einbinden. Deshalb regt sie unter anderem an, ein Konzept für Besuche von Kindergarten- und Schulkindern in Seniorenheimen zu erarbeiten und als festen Bestandteil in der pädagogischen Arbeit zu verankern. Weiter hält es die Fraktion für eine gute Idee, erfahrene Mütter und Großmütter als Mentorinnen für junge Familien zu gewinnen. Kinder und Jugendlichen sollen im Gegenzug älteren Menschen den Umgang mit Smartphone oder Tablet nahebringen.

"Es darf kein Höher, Schneller, Weiter zu Lasten der älteren Generation geben", erklärte Pretzl. "Ich sehe hier vor allem die Stadtpolitik gefordert, die richtigen Rahmenbedingungen für ein Miteinander der Generationen zu schaffen." Es gehe darum, schnell umsetzbare Verbesserungen zu erreichen. Das gilt auch für das Wohnen im Alter. Die CSU will eine feste Tauschbörse einrichten, in der Senioren ihre zu große Wohnung gegen eine kleinere tauschen können, ohne bei der Miete draufzuzahlen. Außerdem will sie Modelle vorantreiben, in denen Jung und Alt zu gegenseitigem Nutzen zusammenziehen. Hilfe im Alltag könnte zum Beispiel bei der Miete verrechnet werden.