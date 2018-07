18. Juli 2018, 18:49 Uhr Antragspaket Bayernpartei will Wiesn gerechter machen

Standplätze für Schausteller und kleinere Gastro-Betriebe sollen auf der Wiesn künftig gerechter vergeben werden, fordert die Bayernpartei. So möchte Stadtrat Mario Schmidbauer, dass innovative Fahrgeschäfte und Stände bessere Plätze bekommen, wenn sie ihre Betriebe mit neuen Attraktionen ausrüsten. "Die innovationsfreudigen Betreiber" würden aber sogar bestraft, so Schmidbauer, weil man sie an abgelegenere Standplätze situiere, um so Publikum anzulocken. Auch sollten nostalgische Fahrgeschäfte wie die Krinoline oder das Tobbogan weniger Standgebühr zahlen müssen, weil deren Unterhalt höher sei. Weniger Pacht will er auch für den Weißbiergarten und das "Familienplatzl". Laut Schmidbauer wird der nach der Zahl der Sitzplätze bei den Mittelbetrieben eingestuft. Dabei seien, anders als bei den Zelten, nur wenige Plätze überdacht. Schmidbauer hat sich jedoch bei der Einstufung offenbar getäuscht. Edmund Radlinger, Betreiber des Weißbiergartens, sagt: "Wir gelten bei der Stadt als Großbetrieb."