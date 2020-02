Die CSU im Rathaus will die Wohnungsnot mit der Aufstockung von Gebäuden und dem Ausbau von Dachgeschossen lindern. In drei Anträgen fordert die Fraktion die Verwaltung auf, das Potenzial dafür in der Stadt zu prüfen und mögliche Fördermodelle auszuarbeiten, um den Eigentümern von Gebäuden die nötigen Anreize zu bieten. Ein Teil der so entstehenden Wohnungen müsse für soziale Mietmodelle zur Verfügung gestellt werden. Alternativ könnten dafür auch bestehende Wohnungen aus den unteren Geschossen verwendet werden. Dazu soll die Stadt ermitteln, wie viele Gebäude ihre eigenen Wohnungsgesellschaften bereits aufgestockt hätten und wo dieses noch verträglich für das Stadtbild möglich sei.

© SZ vom 11.02.2020 / heff Feedback