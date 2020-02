Ganz neu ist die Forderung nicht, aber der Oberbürgermeister möge doch noch einmal einen Anlauf beim bayerischen Städtetag starten: Die Rathaus-SPD setzt sich dafür ein, dass künftig auch Münchner ohne EU-Staatsbürgerschaft den Oberbürgermeister, den Stadtrat und die Bezirksausschüsse wählen dürfen. Einen entsprechenden Antrag reichte die Fraktion am Mittwoch ein - über diese Frage kann nicht im Rathaus entschieden werden. Den Sozialdemokraten schwebt vor, das kommunale Wahlrecht an jedermann zu verleihen, der seit mehr als fünf Jahren seinen festen Wohnsitz in München hat. Schließlich würde in der Kommunalpolitik über "die uns am meisten betreffenden Sachverhalte" entschieden, da gebe es keinen Grund, unmittelbar Betroffene auszuschließen. Derzeit sind bei Kommunalwahlen nur Deutsche und Ausländer mit EU-Staatsbürgerschaft wahlberechtigt.

© SZ vom 13.02.2020 / dh Feedback