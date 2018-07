18. Juli 2018, 18:49 Uhr Antrag Neuer Kämmerer soll vier Jahre im Amt sein

Grüne und FDP wollen die Amtszeit des Kämmerers einmalig auf vier Jahre begrenzen. Gleiches gilt für die Position des Wirtschaftsreferenten, die vermutlich ebenfalls vakant wird. Der jetzige Amtsinhaber, Bürgermeister Josef Schmid (CSU), wird wohl im Oktober in den Landtag einziehen. Kämmerer Ernst Wolowicz geht im Herbst vorzeitig in den Ruhestand. Als Grund für ihren Antrag geben die Fraktionen an, dass sich angesichts der unvorhergesehenen Amtswechsel die Wahl vieler Referenten auf einen sehr kurzen Zeitraum konzentriere. Normalerweise werden die Posten zeitversetzt für sechs Jahre vergeben. Durch die kürzeren Amtszeiten bliebe dieser Rhythmus erhalten.