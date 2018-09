19. September 2018, 18:49 Uhr Antrag Fahrradparkplätze an der Arena

Wer nach einem Spiel des FC Bayern aus dem Parkhaus der Arena herausfahren will, braucht viel Geduld. Und wer sich stattdessen einen Parkplatz in den nahen Wohngebieten sucht, ärgert damit nicht nur die Anwohner, sondern hat auch noch das Problem, dass das Parken dort während der Spiele für Fußballfans seit dieser Saison offiziell untersagt ist. Bleibt die U-Bahn, doch die ist meist hoffnungslos überfüllt. Die CSU-Fraktion im Münchner Rathaus schlägt deswegen vor, doch "mit dem Radl in die Arena" zu fahren. Weil sichere Abstellmöglichkeiten für Fahrräder am Stadion derzeit aber noch weitgehend fehlen, solle die Stadt nun prüfen, wo man diese "in adäquater Zahl" rund um die Arena einrichten könne, fordert die CSU in einem Antrag. Und wenn man schon dabei sei, solle das Baureferat zudem am Grünwalder Stadion eine Fahrradabstellanlage einrichten. Schließlich stünden dort kaum Parkplätze für Autos zur Verfügung und "Fahrräder werden überall kreuz und quer abgestellt".