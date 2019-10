Die CSU-Fraktion im Rathaus setzt sich für den Bau eines weiteren Schwimmbads in der Stadt ein. In einem entsprechenden Antrag wird die Verwaltung aufgefordert, den Bedarf und mögliche Standorte zu ermitteln. Das neue Bad soll eine Halle und einen Badebereich im Freien erhalten. Die Frage des Bedarfs hält die CSU allerdings schon vorab für geklärt. "München braucht ein weiteres Schwimmbad", steht über dem Antrag. Die derzeitigen Kapazitäten reichten auch angesichts der steigenden Bevölkerungszahl bei weitem nicht mehr aus, heißt es in der Begründung des Antrags. Entstehen soll das Bad in einem der Stadtviertel, die in den kommenden Jahren am stärksten wachsen. Dazu findet es die CSU-Fraktion besonders wichtig, dass auch die Bedürfnisse der Schwimmsportler Berücksichtigung fänden. Mit dem Ansinnen eines Badneubaus steht die CSU keineswegs alleine da. Die SPD beantragte im vergangenen Jahr bereits die Prüfung eines neuen Familienbads. Die Grünen wiederum wollen gleich mehrere neue Bäder über die Stadt verteilt. Zudem ist im neuen Stadtviertel Freiham ein Badesee im Gespräch, in dem sich die vielen neuen Bewohner abkühlen könnten.