11. Juni 2019, 18:52 Uhr Antrag der Grünen Städtische Unternehmen sollen Wohnungen bauen

Städtische Unternehmen sollen sich intensiver um bezahlbaren Wohnungsbau bemühen. Geht es nach den Rathaus-Grünen, die am Dienstag einen entsprechenden Antrag einbrachten, sollen sie sich an den Vorgaben für kommunale Bauvorhaben orientieren. Heißt: vorzugsweise Wohnungsbau, nicht Gewerbe. Und einen hohen Anteil geförderter oder zumindest bezahlbarer Wohnungen. Auch die München Klinik und die Stadtsparkasse könnten so ihren sozialen Beitrag im teuren München leisten, finden die Grünen. Denkbar sei auch, dass die Firmen auf eigenen Flächen Werkswohnungen vorsehen.