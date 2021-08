Für eine Verlängerung des "Sommers in der Stadt" am Olympiapark, auf der Theresienwiese und am Königsplatz über den 22. September hinaus bis zum 12. September tritt die CSU-Stadtratsfraktion in einem Antrag ein. Davon würden nicht nur die Besucherinnen und Besucher in der Ferienzeit, sondern auch die Schausteller und Marktkaufleute profitieren, betont CSU-Stadtrat Alexander Reissl.