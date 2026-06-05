Der Verleger und Lyriker Anton G. Leitner kündigt an, die Zeitschrift „Das Gedicht“ nicht weiter als Printausgabe stemmen zu können. Doch zuvor gibt es noch eine Gesamtschau seines eigenen Werks.

Eine fabelhafte Geschenkidee: Anton G. Leitner, Verleger und Poet aus Weßling, beschert sich zum 65. Geburtstag eine Werkausgabe. Unter dem Titel „Spät öffnet sich das Licht“ versammelt sie einen Großteil seiner Gedichte. Das sei ein beruhigendes Gefühl, findet Leitner. „Ich hatte immer Angst, mein lyrisches Werk würde sich in alle Himmelsrichtungen zerstreuen.“ Auch wenn die meisten seiner Verse bereits in diversen Büchern verlegt sind, sei es doch eine ganz besondere Erfahrung, die eigene Biografie anhand von Gedichten noch einmal nachzuerleben.