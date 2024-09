Der Verwaltungsausschuss des Stadtrats hatte an diesem Mittwoch in nicht öffentlicher Sitzung die Zulassung von zusätzlichen Bewerbungen für die „Wahl der Leitung des Kulturreferates“ auf der Tagesordnung. Durch die Finanznot der Stadt, die auch den Kulturbereich massiv trifft, dürfte der Posten in den nächsten Jahren alles andere als gemütlich werden. Ob der Stadtrat Biebl einen Erfahrungsbonus geben wird, wird sich bei der Entscheidung über die Neubesetzung am 23. Oktober zeigen.