Von Paul Schäufele, München

Nicht weniger als drei Bratschen hat Johann Sebastian Bach am Ende seines Lebens besessen. Das ist erstaunlich, da dem Instrument das Odium des Bäuerlichen, Niedrigen anhaftete. Andererseits: Die Bratsche besitzt eine unwiderstehlich herbe Schönheit - so man sie zu spielen weiß. Antoine Tamestit kann das und zeigt es im Prinzregententheater mit der Berliner Akademie für Alte Musik.

Nach einem vitalen Concerto grosso (Opus 6 Nummer 8) von Händel, in dem das Berliner Ensemble seine meisterliche Kommunikationsgabe zeigt, tritt Tamestit auf. Als Jubelnder, im Kopfsatz des rekonstruierten Bratschenkonzerts von Bach, der bei aller Wendigkeit das Körperhafte seines Instruments nie verleugnet. Es ist eine von vielen Rollen, die Tamestit einnimmt. Im Mittelsatz des Konzerts zeigt sich seine Viola als gültiger Ersatz einer Altstimme, die eine Lamento-Arie ausführt, rund, auch im Pianissimo substantiell und als Produzentin eines Wärmestroms, von dem das Publikum sich gerne tragen lässt. Schade nur, dass dieses Publikum sich etwas zahlreicher hätte einfinden können. Und in Telemanns Viola-Konzert schließlich (TWV 51: G9) ist Tamestit der geborene Virtuose, der Tonleitern wie Pfeile schießt. Seine phantasievolle Artikulation macht ihn zum idealen Interpreten dieser Musik natürlicher Eleganz.

Das gelänge nicht so beglückend, hätte er in der Akademie für Alte Musik nicht kongeniale Partner. Ein zu immer neuen Charakterwendungen inspiriertes Tutti unter Leitung des Konzertmeisters Bernhard Forck, aber auch einen Bruder im Geiste, denn Bachs sechstes Brandenburgisches Konzert und Telemanns Konzert für zwei Bratschen spielt Tamestit an der Seite des sichtlich begeisterten Sascha Bota. Hier haben sich zwei gefunden, die ihre Liebe zum Instrument den Hörenden vermitteln wollen. Und sie gewinnen unsere Sympathie, vielleicht auch, weil sie nicht vertuschen wollen, dass es hier, trotz makelloser Technik, manchmal kratzt und quietscht - von allen Instrumenten ist die Bratsche das menschlichste.