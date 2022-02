In diesem Roman geht es um einen Mann, der "aufgrund der schlichten Tatsache, dass er ein Mann war, glaubte, sich nicht an Regeln halten zu müssen". Und um eine Frau, die von den Folgen, nämlich einer Vergewaltigung, nachhaltig traumatisiert ist. "Blaue Frau" heißt der Roman, für den die Schriftstellerin Antje Rávik Strubel im vergangenen Herbst den Deutschen Buchpreis erhalten hat. Ihre damalige Lesung in München musste sie kurzfristig absagen, nun wird sie am 7. Februar nachgeholt. Im Gespräch mit Gabriele von Arnim wird Strubel dabei sicherlich auch über die verschiedenen Formen von Machtausübung sprechen. Denn in ihrem Roman denkt sie nicht nur über Hierarchien zwischen Männern und Frauen nach, sondern auch zwischen West und Ost: Ihre Protagonistin stammt aus Tschechien; sie erlebt ihre dunkelsten Stunden im deutschen Norden, und sie flieht bis nach Helsinki auf der Suche nach Licht.

Antje Rávik Strubel: Blaue Frau. Lesung, Mo., 7. Feb., 20 Uhr, Literaturhaus, Saal- und Streamtickets unter literaturhaus-muenchen.de