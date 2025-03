Vor wenigen Tagen gab sie noch ein letztes Interview. Antje-Katrin Kühnemann, die 34 Jahre lang in der Fernseh-Sendung „Die Sprechstunde – Ratschläge für die Gesundheit“ den Zuschauern des Bayerischen Fernsehens medizinische Themen erklärte, sprach mit der Abendzeitung anlässlich ihres 80. Geburtstages am vergangenen Samstag über ihre eigenen medizinischen Themen. Über ihre Gesundheit, um die es nicht mehr gut stand: „Mir geht es gar nicht gut“, sagte sie, nun ist sie wenige Tage später gestorben.

Kühnemann wuchs in München auf und studierte Medizin an der LMU. Schon in dieser Zeit arbeitete sie nebenher beim Fernsehen, moderierte in den Siebzigerjahren verschiedene Sendungen. Vor allem „Die Sprechstunde“, für die sie bekannt wurde, von 1973 bis ins Jahr 2007. Kühnemann war immer wieder Gast in unterschiedlichen Shows, in den letzten Jahren trotz ihrer zunehmenden gesundheitlichen Probleme immer noch sehr regelmäßig auch bei Veranstaltungen in München. Sie schrieb eine Zeitungskolumne, veröffentlichte Bücher über Ernährung und moderierte „Gesundheit“ in der ARD. Vor allem war sie bekannt dafür, medizinische Themen gut und einfach erklären zu können.

Kühnemann im Jahr 1997 bei einer ihrer Sendungen. (Foto: imago stock&people)

Kühnemann, die zweimal verheiratet war, trieb viel Sport und war unter anderem Mitglied der Münchner „Isarnixen“, in einem Leichtathletik- und einem Turnverein, sie wurde vielfach ausgezeichnet, etwa mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande, und sie engagierte sich in Vereinen, etwa für behinderte Kinder oder Opfer von Brandverletzungen.