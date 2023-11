Seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel hat sich auch für jüdische Menschen die Sicherheitslage verschärft. Hier die Gedenkveranstaltung an die Opfer des Angriffs auf dem Sankt-Jakobs-Platz am 12. Oktober.

Die Israelitische Kultusgemeinde München will Zeitungen nur noch in neutralem Umschlag zustellen lassen. Wie sich das Leben jüdischer Menschen in der Stadt seit dem Angriff der Hamas auf Israel verändert hat.