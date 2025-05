Von Martin Bernstein

„Wir alle sind gemeint.“ So empfinden junge Münchner Jüdinnen und Juden den Massenmord der antisemitischen Terror-Miliz Hamas an 1200 Israelis am 7. Oktober 2023. Die „genozidale Botschaft“ der in Deutschland verbotenen palästinensischen Organisation hat die bayerische Landeshauptstadt nahezu in Echtzeit erreicht – mit gravierenden Folgen. Zu diesem Ergebnis kommt eine von der städtischen Fachstelle für Demokratie in Auftrag gegebene Studie, die am Dienstagnachmittag im Münchner Rathaus vorgestellt wurde.