Der Staatsschutz des Münchner Polizeipräsidiums ermittelt gegen einen 61-Jährigen ohne festen Wohnsitz wegen Volksverhetzung und Beleidigung. Der Mann soll einen Ladenbesitzer in der Maxvorstadt, der unter anderem Schilder mit hebräischer Aufschrift in der Auslage hatte, in ein Gespräch über Glauben verwickelt und ihn antisemitisch beleidigt haben. Einen Tag später soll derselbe Mann eine Schmuckhändlerin mit geballten Fäusten bedroht und sie mit frauenfeindlichen Ausdrücken beleidigt haben. Einem der Geschädigten war es gelungen, ein Foto von dem Täter zu machen. Für den einschlägig und wegen vieler anderer Straftaten polizeibekannten Mann wurde eine psychiatrische Untersuchung angeordnet.