München hatte im vergangenen Jahr ebenfalls eine große Kontroverse um die Inszenierung "Die Vögel" am Metropoltheater, der Antisemitismus vorgeworfen worden war. Dazu gab es auch öffentliche Diskussionen, an der sich beispielsweise die Kultur- und Literaturwissenschaftlerin Stella Leder beteiligte, die den Sammelband "Über jeden Verdacht erhaben? Antisemitismus in Kunst und Kultur" herausgegeben hat.

Leder wird nun an einer weiteren Podiumsdiskussion teilnehmen, diesmal im Volkstheater. Der Titel lautet: "Antisemitismus(kritik) in Kunst und Kultur. Bewusstsein schärfen - Perspektiven erweitern - Ausschlüsse vermeiden". Ebenfalls auf der Bühne sitzen Barbara Mundel, Intendantin der Münchner Kammerspiele, und Christian Stückl, Intendant des Münchner Volkstheaters und Spielleiter der Oberammergauer Passionsspiele.

Antisemitismus(kritik) in Kunst und Kultur, Donnerstag, 23. November, 19 Uhr, Münchner Volkstheater, www.muenchner-volkstheater.de