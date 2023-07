In den Giebelfeldern des Aphaia-Tempels tobte der Kampf um Troja - hier Teilnehmer einer Führung vor dem Ägineten-Fries in der Glyptothek.

Die britische Altphilologin Natalie Haynes, gefeiert als "Rockstar der Mythologie", füllt mit Büchern und Podcasts die weiblichen Leerstellen in der griechischen Antike. In München gibt es dazu zahlreiche Anschauungsobjekte und Anknüpfungspunkte.

Von Barbara Hordych

Natalie Haynes studierte Altphilologie in Cambridge, bevor sie sich dem Schreiben zuwandte. Mit ihren Romanen und Sachbüchern möchte sie möglichst vielen Menschen die klassische Antike nahebringen. Was ihr mit beeindruckendem Erfolg gelingt. In Großbritannien und den USA wird die Bestseller-Autorin auch als Comedian und wegen ihres BBC-Podcasts "Natalie Haynes Stands Up for the Classics" von Publikum und Presse als "Rockstar der Mythologie" gefeiert. Auf Deutsch liegen bei dtv seit Juni zwei ihrer bekanntesten Bücher vor: "Stone blind - Medusa" und "A thousand ships - Die Heldinnen von Troja". München, gerne auch als "Isar-Athen" bezeichnet, bietet mit Glyptothek, Staatlichen Antikensammlungen, Nymphenburger Schlosspark und Theater-Tragödien zahlreiche Anknüpfungspunkte, sich der griechischen Mythologie und ihren Helden und Heldinnen zu nähern. Mit persönlichen Anmerkungen von Natalie Haynes.